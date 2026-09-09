Ribbon Cutting Set for Wingate Hall of Art and Innovation at A-State
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
17 of 21 — Windgate Hall 17.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
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Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
A ribbon cutting ceremony is set for Friday, September 11, at 2:00 p.m. for the new Windgate Hall of Art and Innovation on the A-State campus in Jonesboro. KASU's Marty Scarbrough spoke with Dr. Kat Baker, Department Chair of Art + Design, who described the facility and the benefits it will provide to A-State students.