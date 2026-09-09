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Ribbon Cutting Set for Wingate Hall of Art and Innovation at A-State

KASU | By Marty Scarbrough
Published September 9, 2026 at 2:07 PM CDT
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
1 of 21  — Windgate Hall 1.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
2 of 21  — Windgate Hall 2.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
3 of 21  — Windgate Hall 5.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
4 of 21  — Windgate Hall 3.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
5 of 21  — Windgate Hall 4.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
6 of 21  — Windgate Hall 6.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
7 of 21  — Windgate Hall 7.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
8 of 21  — Windgate Hall 9.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
9 of 21  — Windgate Hall 10.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
10 of 21  — Windgate Hall 8.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
11 of 21  — Windgate Hall 11.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
12 of 21  — Windgate Hall 12.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
13 of 21  — Windgate Hall 13.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
14 of 21  — Windgate Hall 14.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
15 of 21  — Windgate Hall 15.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
16 of 21  — Windgate Hall 18.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
17 of 21  — Windgate Hall 17.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
18 of 21  — Windgate Hall 16.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
19 of 21  — Windgate Hall 19.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
20 of 21  — Windgate Hall 20.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
21 of 21  — Windgate Hall 21.jpg
Windgate Hall of Art and Innovation at A-State
Marty Scarbrough / KASU-FM

A ribbon cutting ceremony is set for Friday, September 11, at 2:00 p.m. for the new Windgate Hall of Art and Innovation on the A-State campus in Jonesboro. KASU's Marty Scarbrough spoke with Dr. Kat Baker, Department Chair of Art + Design, who described the facility and the benefits it will provide to A-State students.
Local and Regional News
Marty Scarbrough
Marty Scarbrough has worked at KASU since 1992, and he serves as program director, overseeing the station’s content. Marty is a graduate of Murray State University in Murray, Kentucky, and he has produced and hosted programs of classical music, jazz, bluegrass, and blues music. He also oversees KASU’s Bluegrass Monday concert series. When not at work, Marty loves spending time with his wife and his three sons, and he enjoys attending concerts of many different styles of music.
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